Bischöfe treten für umfassende Reformen nach der Corona-Krise ein

Dieser sei keine belehrende Kanzelbotschaft, sondern zuerst „ein großes Danke“ an alle, die in der Corona-Krise Verantwortung übernommen haben. Zudem versuchten die Bischöfe, einen Diskussionsbeitrag zu den drängenden Fragen zu leisten. Das Schreiben sei nicht exklusiv an die Gläubigen, sondern an die gesamte Bevölkerung gerichtet: „Wir brauchen jetzt ‚alle guten Geister‘, alle Kompetenzen, beruflichen und menschlichen Erfahrungen, Gaben und Talente und vor allem auch Gottes Inspiration und Kraft, um für Österreich eine gute Weichenstellung für die Zukunft zu schaffen“, sagte Glettler Mitte der Woche.