Schon vor Grenzöffnung am 15. Juni: Deutsche urlauben zu Pfingsten in Tirol

Innsbruck – Es ist ein offenes Geheimnis im Raum Kitzbühel und Kufstein: Obwohl die Grenze zwischen Österreich und Deutschland erst am 15. Juni vollständig geöffnet wird, verzeichnen Hotels in diesen Regionen schon zu Pfingsten zahlreiche Buchungen von deutschen Gästen.

Stefan Pühringer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Kufsteiner Land, gibt an, dass es zu dieser Thematik bisher keine Anfragen von den Beherbergungsbetrieben gegeben habe. Ihm falle auf, dass wieder sehr viele Autos mit deutschem Kennzeichen unterwegs seien. „Dabei kann es sich natürlich um Zweitwohnsitz-Besitzer handeln“, meint er.

Dominik Oberhofer (NEOS), Hotelier aus dem Stubai, hatte stets gefordert, mit der Öffnung der Übernachtungsbetriebe am 29. Mai auch die Grenze zu Deutschland zu öffnen: „Es ist schon sehr bedauerlich, dass so ein absolutes Wirrwarr in den ganzen Verordnungen und eine bewusste Fehlinformation von Seiten der Politik herrscht.“ Das koste die Menschen den letzten Nerv und die Tourismusbetriebe zudem dringend benötigte Umsätze. (pla)