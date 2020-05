Erstmals unter 500 aktiv Corona-Erkrankte in Österreich

In Österreich hat es am Samstag mit 497 erstmals seit dem Rückgang der Fälle weniger als 500 aktiv an Covid-19 erkrankte Personen gegeben. „Auch die Hospitalisierungen gehen zurück - nur mehr 98 an Corona Erkrankte befinden sich in Spitalsbehandlung, davon nur mehr 23 in intensivmedizinischer Behandlung“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).