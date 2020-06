Innsbruck –Nach dem Covid-19-bedingten Stillstand hat das Postenkarussell bei der Tiroler Polizei wieder Fahrt aufgenommen. So erhielt Martin Kirchler, bislang Kommandant der Polizei in Innsbruck, am Donnerstag das Dekret, das ihn mit der Führung des Büros A1, zuständig für Organisation, Strategie und Dienstvollzug, betraut. Damit übersiedelt der Unterländer endgültig von der Kaiserjägerstraße in die Landespolizeidirektion am Innrain.