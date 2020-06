Grüne weisen Tiroler WK-Chef Walser in die Schranken

„Herr Walser würde gut daran tun, die eingereichten Corona-Hilfsfonds-Anträge zügig zum Abschluss zu bringen, die Selbstständigen befinden sich in der Warteschleife. Walser soll sich um BeitragszahlerInnen und nicht um Autos kümmern“, sagt Schultze in Anspielung auf die Einmischung Walsers in die Diskussion rund um die Gehwegerweiterung in St. Nikolaus. In dieser Diskussion verweist Schultze darauf, dass Fußgängerzonen, verbreiterte Gehsteige und vergrößerte Gastgärten den Gewerbetreibenden in die Hände spielen würden, „denn sie leben von StammkundInnen und von der Laufkundschaft und nicht von zugeparkten Straßen und Gehsteigen“, so Schultze.