Forschergruppe will von Tälern in Tirol lernen

Innsbruck –Trotz Corona finden sich deutsche und österreichische Universitäten zusammen und nehmen den Klimawandel in hochalpinen Lagen genau unter die Lupe. Wissenschafter von insgesamt fünf Universitäten und mehreren Disziplinen untersuchen den Zeitraum von 1850 bis heute. So soll auch ein Blick in die Zukunft möglich werden. Damit wird eine Grundlage für strategische Anpassungen an Veränderungen in der hochalpinen Landschaft geschaffen, was sich positiv auf das Management von Naturgefahren auswirken kann.