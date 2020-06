Mayrhofen –Tausende Quadratmeter Grund im Zentrum von Mayrhofen sollen in Zukunft den Besitzer wechseln. Grund dafür ist der geplante Bahnhofsneubau. In ihrer jüngsten Sitzung bat Bürgermeisterin Monika Wechselberger die Gemeinderäte um einen Grundsatzbeschluss in Bezug auf einen umfangreichen Grundtausch.