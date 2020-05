Wer hat wann was gewusst? Ischgl und die Suche nach Antworten

Wer hat wann was gewusst? Die Suche nach Antworten auf diese Fragen geht unterdessen weiter. E-Mails, die der ZIB2 und dem profil vorliegen, sollen belegen, dass isländische Urlauber bereits am 3. März zwei Corona-Fälle gemeldet haben – die Meldung soll an das Hotel im Paznaun ergangen sein. Unklar ist, was mit der Information dann passierte. Das Land erklärte gestern erneut, dass erst am 5. März die Meldung von infizierten Urlaubern aus Island eingetroffen sei. Aufgetaucht ist in den Protokollen ein bisher unbekannter mutmaßlicher Corona-Fall aus Seefeld. Ein Urlauber aus Belgien war sechs Tage nach seiner Rückkehr in die Heimat positiv getestet worden. Der Fall war bisher nicht bekannt. Das Land Tirol gab an, ihn Anfang März untersucht zu haben. Man habe zudem die Kontakte nachvollzogen und betroffene Personen angewiesen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Es gab danach in Seefeld keine größere Ansteckungswelle.