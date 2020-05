Hoffenheim zog im Kampf um Europacup mit Wolfsburg gleich

Der Kampf um den Europacup in der deutschen Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Während der VfL Wolfsburg am Samstag in der 29. Runde zuhause Eintracht Frankfurt 1:2 unterlag, siegte Hoffenheim in Mainz 1:0 - beide Clubs halten nun auf den Plätzen 6 und 7 bei je 42 Punkten. Im Abstiegskampf feierte Werder Bremen ein wichtiges 1:0 bei taumelnden Schalkern, Augsburg verlor bei Hertha Berlin 0:2.