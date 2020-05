Rumäniens Premier verstößt mit Party gegen Corona-Regeln

Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban hat mit mehreren Mitgliedern seines Kabinetts gegen die selbst aufgestellten Corona-Regeln verstoßen. Ein Foto zeigt ihn in seinem Büro mit vier Ministern rauchend, trinkend und ohne Schutzmaske. Online wurde das Bild bereits in Memes aufgegriffen. Dort hieß es etwa: „Rumäniens Regierung, das einzige geöffnete Restaurant während der Pandemie.“

„Das passiert also im Büro des Premierministers. Schämen sie sich“, schrieb der Oppositionspolitiker Eugen Teodorovici von der Sozialdemokratischen Partei (PSD), der das Bild als einer der Ersten verbreitet hatte, im Onlinedienst Facebook.

Zu sehen ist außer Orban auch Außenminister Bogdan Aurescu mit einer Zigarre in der Hand. Auf dem Tisch stehen Alkoholflaschen. Orban sagte der Nachrichtenagentur Mediafax, das Bild sei vom 25. Mai, seinem 57. Geburtstag. „Ein paar Kollegen haben mich überraschend besucht. Ich habe ihnen etwas zu Essen angeboten und ein Glas Wein, Whiskey. Wir tragen auf dem Foto keine Masken, weil wir gerade mit dem Essen fertig waren“, sagte Orban.

Der frühere Ministerpräsident und heutige Europaabgeordnete Dacian Ciolos forderte Orban auf, sich zu entschuldigen. „Jeder falsche Schritt untergräbt das Vertrauen in die Behörden, wenn wir es am dringendsten brauchen“, schrieb er auf Facebook. Online wurde das Bild bereits in Memes aufgegriffen. Dort hieß es etwa: „Rumäniens Regierung, das einzige geöffnete Restaurant während der Pandemie.“