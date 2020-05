Libysches Falschgeld im Wert von 1 Mrd. Euro entdeckt

Das US-Außenministerium gratulierte Malta und erklärte, das Falschgeld sei von dem russischen Staatsunternehmen Gosnak JSC (Goznak) hergestellt worden und für eine „illegitime parallele Struktur“ bestimmt gewesen. „Die libysche Zentralbank in Tripolis ist die einzig legitime Zentralbank in Libyen“, hieß es.

Libysches Falschgeld aus Russland habe die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des nordafrikanischen Landes in den vergangenen Jahren verschärft. „Dieser Vorfall zeigt erneut, dass Russland seine bösartigen und destabilisierenden Aktionen in Libyen beenden muss.“

Das russische Außenministerium erklärte hingegen, das Geld sei von der Zentralbank in Benghazi (Bengasi) bestellt worden. Es gebe de-facto zwei Zentralbanken in Libyen, eine befinde sich in Tripolis, die andere in Benghazi. Deren Chef sei vom libyschen Parlament ernannt worden, das vom Volk gewählt worden sei. „Er genießt daher die nötige internationale Legitimität“, erklärte das russische Ministerium. „Falsch ist nicht das Geld, sondern die amerikanische Erklärung.“