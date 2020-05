Ex-Bundeskanzler Schüssel lobt Merkel-Macron-Plan

Beim Plan der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lobte Schüssel, dass im Gegensatz zu den Corona-Bonds nicht jedes Land für die gesamte Summe hafte, sondern nur für den jeweiligen Prozentanteil. „Das sind für Österreich 2,7 Prozent und für die Deutschen ein Viertel. Dazu wird das Geld in einer doppelten Konditionalität vergeben. Einerseits in der zweckgebundenen Verwendung der Mittel und gebunden an innere Reformen“, sagte Schüssel.