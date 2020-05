Erste US-Rakete seit 2011 zur ISS gestartet

Nach knapp neunjähriger Pause sind erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley hoben am Samstag in einer „Crew Dragon“-Raumkapsel mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

„Wir sind abgehoben“, teilte die NASA per Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Geschichte ist geschrieben worden.“

Nach dem erfolgreichen Start landete die erste Raketenstufe sicher wieder auf einem Schiff im Atlantik. Die Startraketenstufe sei einige Minuten nach dem Start am Samstag erfolgreich aufrecht auf dem Schiff „Of Course I Still Love You“ vor der US-Küste gelandet, teilte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit.