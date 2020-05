Papst fordert Ende der „Pandemie der Armut“ nach dem Virus

Papst Franziskus hat zu einer „gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft“ nach dem Ende der Corona-Pandemie aufgerufen. Wenn das Virus überwunden sein wird, werde die Menschheit „nicht so weitermachen können wie zuvor. Nein, alles wird anders sein“, sagte der Papst am Samstag in seiner Videobotschaft zum Pfingstfest. Nach dem Virus müsse die „Pandemie der Armut in der Welt“ beendet werden.