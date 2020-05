Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien nähert sich 500.000

Das Coronavirus breitet sich in Südamerika weiter alarmierend schnell aus. In Brasilien gab das Gesundheitsministerium am Samstag den neuen Rekordwert von 33.274 Neuinfizierten bekannt. Damit stieg die Zahl der Ansteckungen auf 498.440. Bei der Zahl der Sterbefälle überholte Brasilien mit 28.834 Frankreich und liegt nun weltweit nur noch hinter den USA, Großbritannien und Italien.