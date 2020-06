Pensionsantrittsalter im Vorjahr leicht gesunken

Das Pensionsantrittsalter ist im Vorjahr wieder leicht gesunken. Männer traten 2019 ihren Ruhestand durchschnittlich mit 61,1 Jahren an, im Jahr davor taten sie das noch mit 61,3 Jahren. Das Antrittsalter der Frauen blieb unverändert bei 59,3 Jahren. Das geht aus Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor, die der APA vorliegen.

In der PVA begründet man diese Entwicklung unter anderem damit, dass durch die Einführung des Rehabilitationsgeldes im Jahr 2014 das Antrittsalter der Männer über die Zeit um über zwei Jahre gestiegen ist. „Nunmehr kommt es durch den leicht erhöhten Übertritt dieser Personen in die dauernde Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension - wie erwartet - zu einer geringfügigen Abschwächung dieses Effektes.“ Fakt ist jedenfalls, dass das Antrittsalter in den letzten zehn Jahren mit einigen Schwankungen insgesamt um zwei Jahre gestiegen ist - bei den Männern von 58,9 Jahren 2009 auf jetzt 61,1 Jahre und bei den Frauen von 57,0 auf jetzt 59,3 Jahre.