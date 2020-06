Kolosseum in Rom öffnet nach 84 Tagen wieder

Am Dienstag öffnet auch wieder die große Raffael-Schau anlässlich des 500. Todestags des Universalgenies in Rom, die Anfang März wegen der Covid-19-Pandemie drei Tage nach der Eröffnung geschlossen werden musste. Die Ausstellung kann bis 30. August besucht werden. Strenge Sicherheitsvorkehrungen sollen gegen das Coronavirus zum Schutz der Besucher sowie der Mitarbeiter des Ausstellungskomplexes „Scuderie del Quirinale“ ergriffen werden.

Am Mittwoch sind auch die Uffizien in Florenz Besuchern wieder zugänglich. Wegen der Sicherheitsprotokolle müssen die Uffizien die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Museum befinden dürfen, drastisch verringern. So sollen maximal 450 Besucher zugelassen werden - das ist die Hälfte der Zeit vor der Schließung am 8. März.