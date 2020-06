Intensivmediziner Likar: „Covid-19 darf keine VIP-Krankheit sein“

Die erste Phase des Lockdowns hält Likar für richtig, er kritisiert aber die Angstmache der Regierung. Die Bilder aus Bergamo und das Schreckensszenario von 100.000 Toten in Österreich hätten nicht nur das Volk, „sondern auch uns im Gesundheitswesen in Schockstarre versetzt“. Es sei nicht gesagt worden, dass die Lage in Österreich ganz anders ist als in der Lombardei: In Italien gibt es laut OECD-Bericht 16 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner, in Österreich aber 29. „Das sind andere Voraussetzungen.“ Allein das (wenig betroffene) Kärnten habe für 80 stationäre Covid-19-Patienten 700 Betten vorgehalten. Mangels Intensivplan hätten sich die heimischen Intensivmediziner auch erst selber vernetzen müssen.