Illegal aufgestellte Bronzeskulptur in Bremen darf bleiben

Beim britischen Streetart-Künstler Banksy gehört es zum Konzept, unerkannt seine sozialkritischen Wandgemälde zu hinterlassen. In Bremen ist so etwas noch nicht passiert. Passanten stoppen an der Figur, lachen, fotografieren und versuchen sich an einer Erklärung. Ein „Statement in Zeiten von Corona“, meint eine Frau. „Es könnte jemand sein, der obdachlos ist oder Flaschen sammelt“, sagt auch Stahn.