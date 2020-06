Trump und Putin sprachen über G7-Gipfel in den USA

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über den geplanten G7-Gipfel in erweiterter Runde gesprochen. Das teilte der Kreml am Montag in Moskau nach einem Telefonat der beiden Politiker mit. Dabei habe Trump über seine Idee informiert, zu dem Treffen neben Russland auch Südkorea, Australien und Indien einzuladen.

Der Kremlchef beglückwünschte Trump auch zu dem erfolgreichen Flug des bemannten „Crew Dragon“ zur Raumstation ISS am Wochenende. In den vergangenen Jahren waren die Russen die einzigen, die in der Lage waren, Menschen zur ISS zu bringen. Beide Seiten wollen demnach weiter bei der Raumfahrt zusammenarbeiten, so der Kreml.