Slowakei erlaubt Ungarn und Tschechen Kurzzeiteinreise

Die Slowakei setzt am Mittwoch einen ersten Schritt zur Öffnung seiner coronabedingt geschlossenen Grenzen. In den Nachbarländern Tschechien und Ungarn lebende Personen dürfen ohne die bisherige Verpflichtung zu einem Coronatest oder Quarantäne einreisen, wenn sie das Land innerhalb von 48 Stunden wieder verlassen. Dies gab Ministerpräsident Igor Matovic am Montagabend in Bratislava bekannt.