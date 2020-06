Rapid-Hit für Bullen-Coach Marsch das „vielleicht wichtigste Spiel“

Der Schlager: Der Geisterspiel-Kracher Salzburg gegen Rapid bringt gleich zum Start der Meistergruppe am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) einen ersten Fingerzeig im Titelrennen. Grün-Weiß darf nach dem LASK-Urteil wieder Hoffnungen hegen, man könnte den „Bullen“ bis auf einen Punkt nahekommen. Für Jesse Marsch ist das Spiel „vielleicht das wichtigste in der Meisterrunde“. Der Salzburg-Coach warnte gleichzeitig vier Tage nach dem souveränen 5:0-Cup­triumph über Zweitligist Austria Lustenau: „Wir müssen auf alles vorbereitet sein.“ Dass die Bullen bereits ein Bewerbsspiel in den Beinen haben, ist für Rapid-Coach Dietmar Kühbauer „sicher kein Nachteil“. Dreimal liefen sich die beiden Teams in der laufenden Saison schon über den Weg, stets behielt Salzburg knapp, aber doch die Oberhand: mit 2:1 n.V. in Wals-Siezenheim im Cup-Sechzehntelfinale, in der Liga mit 2:0 in Hütteldorf sowie 3:2 nochmals in Salzburg – durch einen Freistoß von Zlatko Junuzovic in der 94. Minute. „Das waren keine normalen Fußball-Spiele, sondern Kampf“, befand Marsch. Das wird heute nicht anders sein