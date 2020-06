Staatsnahe Betriebe: Frauenquote im Aufsichtsrat

Wien –Unter dem Kapitel „Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt“ sind im türkis-grünen Regierungsprogramm mehrere Punkte, von Aus- und Weiterbildung bis zu einer Info-Kampagne über die Auswirkungen von Teilzeit, aufgelistet. Eine Maßnahme, um mehr Frauen in Top-Positionen zu bringen, soll heute auf Antrag der ÖVP-Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Susanne Raab (Frauen) im Ministerrat beschlossen werden. Eine 40-Prozent-Frauenquote soll in den Aufsichtsgremien von Unternehmen mit einem Bundesanteil von 50 Prozent und mehr – etwa ÖBB Holding, Asfinag oder die BIG – erfüllt werden. Derzeit liegt die Quote bei 35 Prozent. Der Bund gehe damit mit gutem Beispiel für die Privatwirtschaft voran, heißt es im Regierungsprogramm.