Schichtbetrieb und Hygieneregeln: Fast normaler Schulbetrieb in Tirol

Innsbruck –Den Anfang machten am 4. Mai rund 3200 Tiroler Maturantinnen und Maturanten, am 18. Mai folgten die Kinder und Jugendlichen im Pflichtschulalter. Gemeint ist die Rückkehr in die Klassenräume, nachdem der Schulbetrieb Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen und in den Heim­unterricht verlagert worden war. Diese Woche kehren nun in einer dritten Etappe auch die übrigen Schülerinnen und Schüler in die Schulen zurück – insgesamt 26.300 Jugendliche: rund 7267 in der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS), 14.366 in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 2953 in den Berufsschulen sowie 1714 in den Polytechnischen Schulen.