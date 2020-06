Irreführende Werbung: kitzVenture verklagt Anwälte

Innsbruck – Morgen Donnerstag startet der Prozess der Investmentgesellschaft kitzVenture gegen die Innsbrucker Rechtsanwaltskanzlei Greiter, Pegger, Kofler & Partner. Der Vorwurf seitens kitzVentur­e: Die Beratung im Zuge der Erstellung eines Kapitalmarktprospektes im Jahr 2016 sei fehlerhaft gewesen. Die Investmentgesellschaft fordert daher 557.840,51 Eur­o nebst Zinsen und Prozess­kosten. „Wir haben uns auf eine Rechtsanwaltskanzlei verlassen, die hier in Westösterreich als eine der renommiertesten Kanzleien für Wirtschaftsangelegenheiten gilt“, so kitzVenture-Geschäftsführer Patrick Landrock in einer Aussendung.