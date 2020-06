Verschollenes Fresko kehrt nach 90 Jahren nach Osttirol zurück

„Im Jahr 1930 hat der damalige Kurator die vier Fresken abgetragen und in Sicherheit gebracht, weil er befürchtete, dass die Kapelle bald einstürzen würde“, erzählt Leiter. Die Befürchtung hat sich übrigens bewahrheitet. Drei der vier Werke wurden nach Lienz auf Schloss Bruck gebracht. Das vierte war nicht mehr auffindbar und geriet in Vergessenheit. „Man wusste später gar nichts mehr von einem vierten Fresko“, berichtet Peter Leiter. Doch vor Kurzem entdeckte er in einem alten Katalog Hinweise auf die Existenz von „Maria Empfängnis“ und machte sich auf Spurensuche. Das verschollene Fresko ist wohl damals um 1930 dem Kurator als Bezahlung für seine Arbeit geschenkt worden, stellte sich heraus. Deshalb kam es nicht, so wie die anderen drei, nach Lienz. Die „Maria“ blieb in Privatbesitz, bis sie 1970 vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum angekauft wurde. Seither befand sich das Fresko im Depot in Innsbruck.