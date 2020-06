Konjunktur: Etappenplan für Paket dingfest machen

Allein die Wirtschaftskammer dürfte, so war zumindest gestern zu hören, mit einem Forderungspaket von in Summe an die 50 Millionen Euro in diese Sitzung gehen. Ein zentrales Anliegen der Wirtschaft ist es, insbesondere jene Klein- und mittelständischen Unternehmer zu fördern, die derzeit weder vom Covid-Hilfsfonds noch vom Härtefallfonds profitieren würden. Dabei geht es um solche Firmen, deren Umsatzrückgänge infolge der Krise zwischen 25 bis 40 Prozent liegen. Allein für diesen Bereich sollen zehn Millionen Euro eingeplant werden, wovon die Wirtschaftskammer zwischen 4 bis 5 Millionen Euro aus der eigenen Tasche beitragen könnte.