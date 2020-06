Innsbruck – Die massiven Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt treffen auch die Tiroler Arbeiterkammer hart. Über 41.000 Tirolerinnen und Tiroler sind arbeitslos in Kurzarbeit, fast 100.000 in Kurzarbeit. Damit fehlen der AK Millionen an Beiträgen, zudem muss die Kammer wegen der zugesagten Stundungen bei Steuern und Sozialabgaben möglicherweise bis Jahresende auf weitere Gelder verzichten.