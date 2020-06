Tauben am Balkon: Nachbarn sorgen sich um Gesundheit

Doch der Innsbrucker sollte mit seiner Befürchtung Recht behalten, nur wenige Monate später waren die Tauben wieder da. Er selbst hatte inzwischen ein Netz anbringen lassen, damit die Tiere zumindest nicht mehr in seine eigene Wohnung fliegen konnten. Was einige Male vorgekommen ist. „Kostenpunkt immerhin 504 Euro“, wie er meint. Erst als nach mehrmaligem Drängen schließlich überraschend dann doch auch der Nachbarbalkon mit einem Abwehrnetz verhängt wurde, hatte die Taubenzucht ein Ende. „Aber das allgemeine Taubenproblem in der Gegend bleibt natürlich bestehen“, bleibt der Innsbrucker weiterhin skeptisch.

Laut Innsbrucker Immobiliengesellschaft der Stadt (IIG), die insgesamt rund 6000 Mietwohnungen verwaltet, gibt es in Innsbruck mehrere Siedlungen, in denen vermehrt Tauben auftreten – im Bereich Innenstadt, in Teilen der Höttinger Au und im Olympischen Dorf. Seit der Eröffnung eines Taubenhauses, in dem die Eier der brütenden Tiere gegen Gips-Imitate ausgetauscht werden, hat sich aber zumindest dort die Situation deutlich verbessert, sagt Bernhard Matt, bei der IIG Leiter des Geschäftsbereichs Objektmanagement. Immer wieder wurde deshalb auch der Ruf laut, mehrere dieser Taubenhäuser zu errichten.