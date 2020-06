Europarat sieht hohen Grad an Islamfeindlichkeit in Österreich

Straßburg, Wien –Der Antidiskriminierungsausschuss des Europarats (ECRI) kritisiert das Kopftuchverbot an Volksschulen in Österreich. Das Gesetz sollte überarbeitet werden, „um sicherzustellen, dass es den Neutralitätsgrundsatz respektiert, ein legitimes Ziel verfolgt und frei von jeglicher Form von Diskriminierung einer bestimmten Gruppe von Schülern ist“, so das Experten-Gremium in einem Bericht vom Dienstag.