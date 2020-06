Eine Drei-Klassen-Gesellschaft im Tivoli beim Bundesliga-Neustart

Und dann gab es da die Gruppe „Rot“, die sich am Spielfeld tummelte und miteinander sportlich in Kontakt geraten durfte. Obwohl: Stellungsfehler waren gestern unübersehbar, „Social Distancin­g“ galt bisweilen sogar im Strafraum.

Es war eine Drei-Klassen-Gesellschaft, die sich im Tivoli-Oval tummelte. Eine, die kein Parkplatzproblem hatte und doch strenger kontrolliert wurde als bei einem gewöhnlichen Spiel. An der Exekutiv­e lag das nicht: Zwei szenekundige Beamte stellten das komplette Aufkommen dar, das hatte man früher selbst bei einem Durchschnittsspiel schon anders erlebt. Doch wer Geisterspiele nur aus dem Fernsehen kannte, wähnte sich gestern bei einer Trainingseinheit. Dabei war es bitterer Abstiegsernst, um den es da ging. Was für ein ungewöhnlicher Fußball-Abend und eigentlich einer zum Abgewöhnen. Aber für WSG-Präsidentin Diana Langes, die dem Spiel selbst fernblieb und von zuhause mit ihren Vorstandskollegen aus die Daumen hielt, war es doch die beste aller Lösungen: „Es ist immer noch am fairsten, die Saison auf diese Weise zu beenden.“ Seit die Wiederaufnahme der Liga beschlossen worden war, hatte man auf diesen Moment hingefiebert, die Corona-Bürokratie sollte das Szenario dann doch noch einmal trostloser gestalten. Die Freude, kommenden Dienstag für das WSG-Heimspiel eine Zugangsberechtigung zu bekommen, hält sich – Gruppe Gelb oder Orange hin oder her – wohl bei den meisten in Grenzen.