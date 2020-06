Cafes und Restaurants in Frankreich wieder geöffnet

Erwartet wird eine starke Zunahme der Mobilität in Italien. Die Staatsbahnen stocken das Angebot an Zugverbindungen auf der Nord-Süd-Achse auf. Mehrere Flugverbindungen wurden neu eingeführt. Die Flughäfen, die seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar den Verlust von 45 Millionen Passagiere beklagen, hoffen auf einen Neustart.

Italien verzeichnete neuerlich einen Rückgang der täglichen Coronavirus-Toten. Von Montag auf Dienstag starben 55 Menschen am Coronavirus, während es in den vorangegangenen 24 Stunden 60 gewesen waren, teilte der italienische Zivilschutz mit. 318 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 178 gewesen. Insgesamt sind damit 33.530 Menschen in Italien am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiv Infizierten sank unter die 40.000-Schwelle auf 39.893. In den Spitälern wurden 5.916 Personen behandelt, davon 408 auf Intensivstationen. 33.569 Personen befanden sich in Heim-Quarantäne, 160.092 Corona-Infizierte gelten als genesen.