Statistik Austria stoppt Vorabübermittlung an Kanzleramt

Die Statistik Austria hat die umstrittene Vorabübermittlung von Pressemitteilungen an das Kanzleramt ausgesetzt. Das sagt der neue fachstatistische Generaldirektor Tobias Thomas im APA-Interview und kündigt eine rechtliche Prüfung der seit März laufenden Praxis an. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft will Thomas intensivieren und die Unabhängigkeit der Statistik Austria sichern.

„Die Unabhängigkeit ist die DNA einer Statistikbehörde“, betont Thomas, der zuletzt das wirtschaftsliberale Institut EcoAustria geleitet hat. Auch er selbst würde sich nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen, versichert der Deutsche, dessen Vorgänger Konrad Pesendorfer der SPÖ nahe stand: „Ich bin in keiner Partei, weder in Österreich noch in Deutschland. Ich bin hier in Österreich noch nicht einmal wahlberechtigt - also ein Höchstmaß an Unabhängigkeit ist gegeben.“ Aufgabe der Statistik Austria sei die Bereitstellung von Zahlen, Daten und Fakten - politische Ableitungen daraus zu ziehen, bleibe dann der öffentlichen Debatte überlassen.