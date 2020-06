Corona-Toter in Rohingya-Flüchtlingscamp in Bangladesch

In den überfüllten Flüchtlingslagern von Bangladesch ist ein erster Bewohner an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der 71-jährige Angehörige der verfolgten Rohingya-Minderheit aus Myanmar sei am 31. Mai gestorben, aber erst jetzt habe sich seine Covid-19-Erkrankung bestätigt, sagte der Gesundheitsbeauftragte des Bezirks Cox‘s Bazar, Toha Bhuiyan, am Dienstag.