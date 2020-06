Bursche stürzte in Vorarlberg von Überführung auf Autobahn

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Dienstag in Lauterach (Bez. Bregenz) von einer Autobahnüberführung auf die Rheintalautobahn (A14) gestürzt. Er blieb mit schweren Verletzungen auf der dritten Fahrbahn in Richtung Deutschland liegen, wurde aber nicht von einem Fahrzeug überrollt. Lebensgefährlich sind die Verletzungen laut Polizei nicht. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.