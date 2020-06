Drei teils Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Wien

Bei einem Wohnungsbrand sind in der Nacht auf Dienstag in Wien-Donaustadt drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Als Ersthelfer fungierten ein Passant und ein Busfahrer, die beiden Männer zogen eine schwer verletzte Frau aus dem Fenster der Brandwohnung. Die Rauchentwicklung war enorm, mehrere Hausbewohner gerieten in Panik, berichtete die Berufsfeuerwehr am Montag.

Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum viergeschoßigen Wohnhaus in der Oberndorfstraße in Aspern gerufen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Erdgeschoßwohnung bereits in Vollbrand. Der Busfahrer der Wiener Linien und der Passant hatten die schwer verletzte Wohnungsbesitzerin bereits über ein Fenster in rund zwei Meter Höhe gerettet. Sie wurde der Berufsrettung übergeben. Die 86-Jährige hatte großflächige Verbrennungen am Körper erlitten, war noch ansprechbar, wurde aber in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Dort befand sie sich am Dienstag noch in Lebensgefahr auf der Intensivstation.