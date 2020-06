SPÖ-Kritik am „Packerl-Einsatz“ des Bundesheeres

Scharfe Kritik am mittlerweile wochenlangen „Packerl-Einsatz“ des Bundesheeres bei der Post übte am Dienstag die SPÖ. „Das österreichische Bundesheer ist kein Packerldienst. Das Post-Management hat dafür Sorge zu tragen, dass es genügend Personal gibt und dieses ausreichend vor Viruserkrankungen geschützt ist. Offensichtlich gibt es da große Mängel“, sagte SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer.

„Wie wertvoll das österreichische Bundesheer ist, zeigt sich aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie. Sowohl die Berufssoldaten als auch die Zivilbediensteten, die Milizionäre und die Grundwehrdiener haben bisher ihre Einsatzbereitschaft in ganz Österreich eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“ Die Soldaten seien aber „keine willfährigen Zeitarbeiter, die für ein paar Euro die Stunde die Pakete sortieren“, zeigte sich Laimer in einer Aussendung verärgert.