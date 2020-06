AFP-Journalist im Jemen getötet

Der jemenitische Journalist Nabil Hasan al-Quaety, der auch für die Nachrichtenagentur AFP tätig war, ist bei einer bewaffneten Attacke von Unbekannten getötet worden. Der 34-jährige Foto- und Videojournalist wurde am Dienstag in der Hafenstadt Aden in seinem Auto erschossen, kurz nachdem er sein Haus verlassen hatte. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die bewaffneten Täter seien entkommen.