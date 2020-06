Bibelwissenschafter verurteilen Trump-Auftritt

Bibelwissenschafter haben scharf gegen den Auftritt von US-Präsident Donald Trump mit der Heiligen Schrift vor einer Kirche in Washington protestiert. Trump habe damit „missbraucht, was vielen eine geschätzte geistige Quelle und ein Symbol ist“ und auch eine „heilige Stätte verletzt“, heißt es in einem offenen Brief der „Society of Biblical Literature“ mit Sitz in Atlanta (Georgia).