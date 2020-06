Fußball-Club Lwiw wegen Coronafällen unter Quarantäne

In der Ukraine ist eine komplette Fußballmannschaft unter Quarantäne gestellt worden, nachdem insgesamt 25 Spieler und Mitarbeiter des Vereins positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren. Wie die erste Fußball-Liga mitteilte, muss sich der Club Karpaty Lwiw „für mindestens zwei Wochen“ in Quarantäne begeben. Die Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.