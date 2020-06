Maduro und Guaido gegen in Coronakrise gemeinsam vor

In Venezuela haben sich Staatschef Nicolas Maduro und sein Widersacher Juan Guaido auf ein gemeinsames Vorgehen in der Coronakrise verständigt. Maduro und Guaido wollen zusammen und unter Beteiligung der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation nach Finanzmitteln zur Bekämpfung des Coronavirus suchen, hieß es in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung.