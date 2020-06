Schwendt – Unglaubliches Glück hatte am Dienstag eine Familie in Schwendt. Ein Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen die Hausmauer. Nur durch die schnelle Reaktion der Mutter ist nichts Schlimmeres passiert, sie konnte ihre zwei Töchter in letzter Sekunde retten, die TT berichtete.