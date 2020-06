Spende an Wohngruppe in Absam: Sportler zeigen soziales Engagement

Absam, Imst – Eigentlich lautet das Motto des „Club of Masters“ ja „Sportler helfen Sportlern“: Doch der Verein blicke gerade in Corona-Zeiten „über den Tellerrand hinaus“ und versuche, auch in Fällen ohne Sportbezug, „schnell und unbürokratisch zu helfen“, sagt Club-Mitglied Wolfgang Linger. Genau das hat der Verein nun mit einer kurzfristig organisierten 4000-Euro-Spende an die Wohngruppe „Tipi“ vom SOS-Kinderdorf in Absam bewiesen.