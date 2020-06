Innsbruck – Bundesweit gab es im Vorjahr drei Wolfsrudel, alle in Niederösterreich, und 14 Einzeltiere wurden nachgewiesen, davon vier in Tirol. Die Naturschutzorganisation WWF geht davon aus, dass derzeit rund 35 Wölfe durch Österreich streifen. „Und diese Zahl wird steigen“, sagte Christian Pichler, WWF-Wolfsexperte, gestern bei einem Online-Pressegespräch. „Wir sind von Wölfen umzingelt.“ In Nachbarländern wie Deutschland oder Italien seien die Populationen groß, weshalb auch durch Österreich „immer wieder Tiere streifen werden“. Grundsätzlich sei die Rückkehr des Wolfes zu begrüßen, da dieser eine wichtige Rolle beim Erhalt des ökologischen Gleichgewichts spiele.