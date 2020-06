Paar erfüllte sich Traum vom eigenen Enzianfeld im Lechtal

Steeg, Hägerau – Es ist ein Experiment, das Stefan Wildanger und seine Lebensgefährtin Eva Ladstätter vor knapp zwei Wochen im oberen Lechtal gestartet haben. Gemeinsam mit bis zu 20 Helfern wurden auf einem 2000 Quadratmeter großen Acker in Hägerau nicht weniger als 20.000 Enzianpflanzen gesetzt. „Gelber Enzian“, merkt Wildanger an und klärt auf: „Denn mit dem blauen Enzian, der als Inbegriff für den Enzian gilt und überall auf den Schnapsflaschen zu sehen ist, kann man gar nichts machen, auch keinen Schnaps.“

Jetzt soll es klappen. „Wir sind über die Landwirtschaftskammer auf eine Agrarbiologin in München-Freising aufmerksam geworden. Sie hat extra für uns die Pflanzen in einem Gewächshaus herangezogen“, erklärt Stefan.

Beim Enzian handelt es sich um eine sehr empfindliche Pflanze. Diese gilt es nun vor allem in den ersten zwei Jahren zu hegen und zu pflegen. Wenn das Experiment gelingt, ist in frühestens fünf Jahren die Ernte der ersten selbst angebauten Enzianwurzeln möglich. Stefan: „Ich habe jetzt eine Bewässerungsanlage organisiert und hoffe, dass sich die Wurzeln festigen. Die Ungewissheit schwingt aber immer mit. Schließlich gibt es in Sachen Ackerbau im Außerfern nicht gerade viele Erfahrungswerte und zum Thema Enziananbau schon gar nicht.“ Bis sich der Erfolg am Feld einstellt, wird Familie Wildanger die Enzianwurzeln am Berg ernten müssen. „Bislang waren es immer Wildgrabungen. Wir haben selbst eine Bergmahd, wo wir sie geerntet haben“, erzählt Josef.