Stadt Schwaz und Silberregion Karwendel locken mit E-Bike-Verleih

Schwaz, Jenbach – Einmal kurz die Green4rent-App am Handy öffnen, Fahrrad aussuchen und los geht’s: Der TVB Silberregion Karwendel und die Stadt Schwaz bieten für Einheimische wie für Gäste einen E-Bike-Verleih an.

Damit will man den Sommer „ins Rollen bringen“, hieß es bei der gestrigen Präsentation der drei Verleihstationen in der Schwazer Altstadt (Riz-Haus), beim Tourismusbüro in Schwaz und beim Jenbacherhof. „Es stehen an jedem Standort jeweils drei Citybikes und drei Mountainbikes“, sagt Stadtmarketing-Chef Manfred Berkmann. Den Aufbau der Verleihstationen und den Service der Räder übernimmt als Kooperationspartner die E-Mobilitätsfirma Greenstorm.