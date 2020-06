Gegner machen weiter gegen Kraftwerk Tumpen mobil

Innsbruck, Umhausen – Knapp 30 Personen trafen sich am Mittwoch am Innsbrucker Landhausplatz zu einer Kundgebung gegen das in Bau befindliche Kraftwerk Tumpen-Habichen und präsentierten LHStv. Igrid Felipe (Grüne) und LHStv. Josef Geisler (ÖVP) mehr als 22.800 Unterschriften einer Online-Petition. Seit zwölf Jahren kämpfen Anrainer in Tumpen, der WWF sowie Kajaksportler gegen das 47-Mio.-Euro-Projekt, das vom Unternehmen Auer, den Gemeinden Umhausen und Oetz sowie der Tiwag umgesetzt wird.