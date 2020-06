„Gläserne Parteikassen“: Grüner Kogler ist für ein großes Transparenz-Paket

Bei den „gläsernen Parteikassen“ sei man schon relativ weit, sodass das ganze Paket trotz der Verzögerung durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr in die Zielgerade kommen sollte, befindet Kogler. Die Ankündigung von ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, bis zum Sommer einen Entwurf für das Amtsgeheimnis-Aus vorzulegen, nennt er „begrüßenswert“. Kogler will aber zwei weitere Punkte des Regierungsprogramms umsetzen – die „gläsernen Parteikassen“ samt umfassender Kontrolle durch den Rechnungshof und anderer Antikorruptionsbestimmungen.

Bei der Parteientransparenz ist das Parlament am Zug – zumal dafür, wie auch für das Recht auf Informationsfreiheit, eine Zweidrittelmehrheit des Gesetzgebers nötig ist. Darüber verhandelt wird seit Langem, im Wahlkampf 2019 waren alle Parteien schon weitgehend einig – was schärfere Regeln für die Parteien­finanzierung betrifft.

Würden all das umgesetzt, werde Österreich in Rankings von Transparency International (TI) und der Staatengruppe gegen Korruption des Europarats (GRECO) „von den hinteren Plätzen in die Champions League klettern“, urteilt Kogler. Was sagt die ÖVP zu seinem Verlangen? Die TT hat im Kanzleramt nachgefragt. Dort äußert man sich vorerst nicht zur Angelegenheit.