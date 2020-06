Matura wird im „Corona-Jahr" ohne krönendes Abschlussfest gefeiert

Innsbruck – Viele bezeichnen ihn als schönsten Sommer überhaupt: Mit dem letzten Zeugnis endet ein Lebensabschnitt, die Maturareise gilt als Startschuss in einen neuen. „Nach fünf Jahren ist es schön, gemeinsam noch einmal was zu erleben“, sagt Angela Parzeller, Maturantin an der Bundesanstalt für Elementarpädagogik in Innsbruck. Andere kommen sogar auf acht Jahre gemeinsame Schulzeit.