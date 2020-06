Autoexperte Dudenhöffer will Prämie für Benziner und Diesel

Innsbruck – Für markante Sager ist Ferdinand Dudenhöffer berühmt, manchmal gefürchtet. Den Diesel hat er beispielsweise nach Bekanntwerden der VW-Abgasmanipulation schon totgesagt, der Branche hat er ein Schließen von Werken und ein Verschwinden von 100.000 Arbeitsplätzen wegen brachliegender Überkapazitäten prophezeit. Der frühere Leiter des Instituts Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen und jetzige Chef des Experten-Netzwerks CAR verfolgt derzeit genau die Diskussion über die Autokaufprämie in Deutschland – und spricht sich gegenüber der Tiroler Tageszeitung für eine allgemeine Förderung beim Kauf neuer Autos aus, die Verbrennungsmotoren einschließt.

Ferdinand Dudenhöffer will auch den Kauf von Autos mit Verbrennungs­motoren fördern.

Eine Beschränkung auf Elektroautos und Plug-in-Hybride halte er für wenig sinnvoll. „Diese Autos decken vielleicht acht Prozent des Gesamtmarktes ab. Was wir aber brauchen, ist eine umfassende Konjunkturförderung, denn wir befinden uns in der größten Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.“ Er rechnet mit einem Wirtschaftsrückgang von zehn Prozent in diesem Jahr. „Und wenn wir nicht effektiv dagegensteuern, wird der Einbruch noch größer.“ Er unterstützt staatliche Konsumanreize, etwa den Vorschlag, für ein paar Monate die Mehrwertsteuer auszusetzen: „Das ist wie ein Rabatt.“